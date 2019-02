Tord Gustavsen wurde 1970 in Oslo geboren, im Alter von vier Jahren begann er mit dem Klavierspiel. Er entwickelte sich zu einem vielseitigen Pianisten, dessen singender Klavierklang zum Erkennungsmerkmal wurde, beschrieben als "hypnotische Kraft" und "destillierte Magie".

Inspiriation von Bach bis Skandinavien

Ab den späten Neunzigerjahren spielte Gustavsen in Triobesetzung, seit 2008 kann man ihn auch in Duo- und Quartettbesetzung hören. Dabei mischt er seinen Klavierklang zuweilen mit elektronischen Elementen. Inspiriert fühlt sich Tord Gustavsen von skandinavischen Einflüssen genauso wie von Musik von Johan Sebastian Bach.

Musik-Laufplan

Titel: (2) Ad genua

aus: Membra Jesu nostri. Passionsmusik (Kantatenzyklus) in sieben Teilen für 5 Stimmen, Streicher und Basso continuo, BuxWV 75 (Kantatenzyklus in sieben Teilen über den am Kreuz leidenden Heiland für Soli, Chor und Instrumente)

Länge: 08:52

Solist: Martina Bovet (Sopran)

Solist: Maria Cristina Kiehr (Sopran)

Solist: Andreas Scholl (Countertenor)

Solist: Gerd Türck (Tenor)

Solist: Ulrich Messthaler (Baß)

Ensemble: Concerto Vocale

Dirigent: René Jacobs

Komponist: Dietrich Buxtehude

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: 2958007



Titel: De kor arman

Länge: 04:55

Interpret: Simin Tander (voc)

Ensemble: Etienne Nillesen (dr), Cord Heineking (Kontrabass), Jeroen van Vliet (p,elt)

Komponist: Simin Tander

Label: Jazzhaus Records

Best.-Nr: JHR090

Plattentitel: Where water travels home



Titel: The tunnel

Länge: 06:02

Interpret: Tord Gustavsen Trio

Komponist: Tord Gustavsen

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 2608

Plattentitel: The other side



Titel: Sisters of mercy

Länge: 03:36

Interpret: The Leonard Cohen Project

Komponist: Leonard Cohen

Label: inakustik

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Songs of love and hate - live



Titel: Nyl

Länge: 04:43

Interpret: Masqualero

Komponist: Jon Balke

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 829022-2

Plattentitel: Bande à part



Titel: Sonate für Violine und Cembalo, BWV 1014 (1. Satz)

Länge: 05:51

Solist: Jaime Laredo (Violine)

Solist: Glenn Gould (Klavier)

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: CBS

Best.-Nr: 79209



Titel: (01) Kommt laßt uns anbeten (Venite adoremus)

aus: Vigil, op. 37 für gemischten Chor a cappella (Ganznächtliche Vigil; Vespers)

Länge: 01:53

Chor: Schwedischer Radio-Chor

Dirigent: Tonu Kaljuste

Komponist: Sergej Rachmaninow

Label: VIRGIN CLASSICS

Best.-Nr: VC 545124-2



Titel: 2. Satz: Andante

aus: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 23 A-Dur, KV 488

Länge: 07:38

Solist: Vladimir Ashkenazy (Klavier)

Orchester: Philharmonia Orchestra, London

Dirigent: Vladimir Ashkenazy

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: Decca

Best.-Nr: 436383-2