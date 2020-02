1988 wurde Martin Kohlstedt in Breitenworbis in Thüringen geboren. Seine Musik beschreibt er als improvisiertes, intuitives "Laufenlassen" am Klavier, das er mal mit elektronischen Soundsystemen, mal mit vielköpfigen Chören in Verbindung bringt - so wie aktuell mit dem Gewandhauschor Leipzig. Martin Kohlstedt kreiert Hörspiele und liefert den Sound für Computerspiele und Imagefilme. Seine Stücke, sagt der komponierende Pianist, seien nicht abgeschlossen, sondern würden sich weiterentwickeln von Auftritt zu Auftritt. Konzerte führten ihn zur Weltausstellung nach Mailand, in die russische Staatsbibliothek nach Moskau und in den Großen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg.





Musik-Laufplan

Titel: Der Meeresbezwinger Thomas

Länge: 03:39

Interpret: Gerhard Schöne

Komponist: Gerhard Schöne

Label: Polydor

Best.-Nr: 527287-2

Plattentitel: Lieder aus dem Kinderland



Titel: AMSOMB

Länge: 06:10

Interpret: Gewandhaus Chor

Komponist: Martin Kohlstedt

Label: WARNER CLASSICS

Plattentitel: Ströme



Titel: Albatros

Länge: 03:35

Interpret: Karat

Komponist: Ulrich "Ed" Swillms

Label: Colosseum

Best.-Nr: CST8206.2

Plattentitel: Das Leben der Anderen - Original motion picture soundtrack



Titel: Assise

Länge: 02:10

Interpret: Camille

Komponist: Camille Dalmais

Label: Virgin

Best.-Nr: 563878-2

Plattentitel: Le fil



Titel: Gnossienne No. 3

Länge: 04:19

Interpret: Reinbert de Leeuw

Komponist: Erik Satie

Label: Philips

Best.-Nr: 4621612



Titel: First Sleep

Länge: 02:33

Interpret: Cliff Martinez

Komponist: Stanislaw Lem

Label: edel records

Best.-Nr: 0146922ERE

Plattentitel: Solaris - Original Soundtrack



Titel: Colours of the night

Länge: 04:36

Interpret: Peter Broderick

Komponist: Peter Broderick

Label: PLAY IT AGAIN SAM

Best.-Nr: Bella483CD

Plattentitel: Colours of the night



Titel: The Shrine / An Argument

Länge: 06:00

Interpret: Fleet Foxes

Komponist: Robin Pecknold

Label: Bella Union

Best.-Nr: BellaCD283

Plattentitel: Helplessness Blues



Titel: Familiar

Länge: 03:38

Interpret: Agnes Obel

Komponist: Agnes Obel

Label: Bella Union

Best.-Nr: BellaCD283

Plattentitel: Helplessness Blues



Titel: AUHEJA

Länge: 06:19

Interpret: Martin Kohlstedt

Komponist: Martin Kohlstedt

Label: WARNER CLASSICS

Plattentitel: Ströme