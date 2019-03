1979 in Magdeburg geboren, schnupperte Christian Friedel als Kinderstatist beim dortigen Theater zum ersten Mal Bühnenluft. Als klassischer Schauspieler trat er u.a. in Schillers "Don Carlos" und Ibsens "Peer Gynt" auf. Internationales Renommee erzielte er 2009 als Dorfschullehrer in dem Oscar-nominierten Film "Das weiße Band" von Michael Haneke. Seine Rolle des Polizeifotografen Gräf im Fernsehserienhit "Bayblon Berlin" sorgte für noch größere Bekanntheit. Christian Friedel gilt als Charakterdarsteller mit "historischem Gesicht" und brilliert vor allem in ungewöhnlichen Heldenrollen.

Musik auf Shakespeares Pfaden

Auch als Musiker ist er unterwegs, 2011 gründete er seine Band "Woods Of Birnam", benannt nach dem gleichnamigen Wald in Shakespeares Tragödie "Macbeth". Manche Lieder des Quintetts sind von Texten des englischen Dichters inspiriert. Der Song "I'll call thee Hamlet" wurde Teil des Soundtracks zum vielfach ausgezeichneten Film "Honig im Kopf" in der Regie von Til Schweiger.

Musik-Laufplan

