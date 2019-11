Beim Filmschauen kann Fabian Hinrichs unerträglich werden. Dann nervt ihn selbst ein leises Räuspern, denn der Schauspieler möchte sich uneingeschränkt einer Sache widmen und dabei nicht gestört werden. Diese Hingabe kennzeichnet auch seine Arbeit für Theater, Fernsehen und Film, für die er bereits zahlreiche Preise gewann.

Berüchtigter Theater-Kritiker

Geboren wurde Hinrichs 1974 als Sohn eines Polizisten in Hamburg. Sein Jura-Studium brach er ab, stattdessen ging er an die Westfälische Schauspielschule Bochum und darf sich heute "Diplom-Bühnendarsteller" nennen. Als Kommissar Felix Voss ist er regelmäßig im Franken-"Tatort" zu sehen. An der Berliner Volksbühne arbeitete er mit Regisseur René Pollesch zusammen.

Fabian Hinrichs ist berüchtigt für seine Kritik am Theaterbetrieb. Beispielsweise sagte er einmal, unter den Schauspielern gebe es zu viele Service-Kräfte. Er selbst wurde einmal aus "Anti-Schauspieler" bezeichnet.

So viel Freizeit wie möglich

Hinrichs trinkt lieber Grünen Tee als Kaffee, mag die Ruhe der Natur und besitzt kein Smartphone mehr. Er arbeitet so wenig wie möglich und verbringt seine Zeit am liebsten mit seiner Familie oder dem Fernstudium in Geschichte, Philosophie und Literaturwissenschaften.

Musik-Laufplan

Titel: Cold blooded old times

Länge: 03:04

Interpret: Smog

Komponist: Bill Callahan

Label: Hollywood Records USA

Best.-Nr: 0109182

Plattentitel: High fidelity - Original soundtrack



Titel: There is a light that never goes out

Länge: 04:12

Interpret: Morrissey

Komponist: Johnny Marr

Label: CASTLE COMMUNICATIONS/Sanctuary

Best.-Nr: SVE4010

Plattentitel: Morrissey: Who Put The 'M' In Manchester? - DVD (2005, Live)



Titel: Vorspiel aus: Parsifal Ein Bühnenweihfestspiel in drei Aufzügen, WWV 111

Länge: 02:29

Chor: Chor der Deutschen Oper Berlin

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Herbert von Karajan

Komponist: Richard Wagner

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 413347-2



Titel: What was it you wanted

Länge: 04:59

Interpret: Bob Dylan

Komponist: Bob Dylan

Label: CBS

Best.-Nr: 465800-2

Plattentitel: Oh mercy



Titel: Sonate für Cembalo A-Dur, K 208 (L 238)

Länge: 03:35

Solist: Christian Zacharias (Klavier)

Komponist: Domenico Scarlatti

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 763940-2



Titel: Clay Pigeons

Länge: 04:24

Interpret: John Prine

Komponist: John Prine

Label: Oh Boy Records



Titel: Slow emotion replay

Länge: 03:52

Interpret: The The

Komponist: Matt Johnson

Label: Epic

Best.-Nr: 472468-2

Plattentitel: Dusk



Titel: Is it a crime

Länge: 04:26

Interpret: Sade

Komponist: Sade Adu, Stuart Matthewman, Andrew Hale

Label: Epic

Best.-Nr: 465575-2

Plattentitel: Promise



Titel: Unterwegs nach Süden

Länge: 05:31

Interpret: Hannes Wader

Komponist: Hannes Wader

Label: Mercury

Best.-Nr: 842702-2

Plattentitel: 7 Lieder