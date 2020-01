Seit 1986 spielt der in Pirna geborene Götz Schubert regelmäßig in Fernseh- und Kinofilmen mit. Nach seiner Schauspielausbildung an der renommierten Ostberliner Schauspielschule Ernst Busch trat er aber zunächst vor allem im Theater auf. Er war Ensemblemitglied des Berliner Maxim-Gorki-Theaters und wechselte danach ans Deutsche Theater, wo er mit Regisseuren wie Jürgen Gosch, Thomas Langhoff und Alexander Lang arbeitete. Er spielte bei den Salzburger Festspielen, bei den Nibelungenfestspielen in Worms und verkörperte August den Starken bei den ersten Zwingerfestspielen in Dresden. Heute lebt der 56-Jährige in Potsdam.

Musik-Laufplan

Titel: Be-Bop-A-Lula

Länge: 01:35

Interpret: Karel Gott

Komponist: Gene Vincent

Label: SUPRAPHON

Best.-Nr: B07YYNYWQF

Plattentitel: Praga Hully Gully



Titel: Give Peace a Chance

Länge: 04:21

Interpret: Louis Armstrong

Komponist: John Lennon

Label: Ace Records

Best.-Nr: B00KRPO7GG

Plattentitel: Louis Armstrong and his friends



Titel: The Verdict

Länge: 01:13

Interpret: Ennio Morricone

Komponist: Ennio Morricone

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: B002E2QHE0

Plattentitel: Inglorious Basterds



Titel: Black Is Black

Länge: 01:47

Interpret: Los Bravos

Komponist: Tony Hayes

Label: LEGACY RECORDS

Best.-Nr: B001V9G7SS

Plattentitel: Black Is Black



Titel: If ou Go Away

Länge: 03:47

Interpret: Neil Diamond

Komponist: Jacques Brel

Label: MCA RECORDS

Best.-Nr: MCD01490

Plattentitel: Love Songs



Titel: Summer Night City

Länge: 03:38

Interpret: Nils Landgren

Komponist: Benny Andersson

Label: ACT

Best.-Nr: B0001FYQ68

Plattentitel: Funky Abba



Titel: Souvenir de Chine

Länge: 03:07

Interpret: Jean-Michel Jarre

Komponist: Jean-Michel Jarre

Label: SONY MUSIC MEDIA

Best.-Nr: B013J7W31E

Plattentitel: The Concerts In China



Titel: Die Ballade vom Wasserrad

Länge: 03:07

Interpret: Hanns Eisler

Komponist: Hanns Eisler

Label: BERLIN Classics

Best.-Nr: B004AAZ4NO



Titel: Don't Go Home With Your Hard-On

Länge: 03:32

Interpret: Leonard Cohen

Komponist: Leonard Cohen

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: B00M46LJYE

Plattentitel: Death Of A Ladies' Man



Titel: Crowded Streets of Blue

Länge: 05:01

Interpret: Mari Boine

Komponist: Mari Boine

Label: edel records

Best.-Nr: B01NAQ41AO

Plattentitel: See the Woman



Titel: Old Future

Länge: 02:13

Interpret: Götz Schubert

Komponist: Götz Schubert

Plattentitel: Democrat