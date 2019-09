2004 erschien Frank Schätzings Roman "Der Schwarm", der mittlerweile in 27 Sprachen übersetzt wurde und eine Gesamtauflage von 4,5 Millionen Exemplaren erreicht hat. Derzeit ist die Verfilmung des Science-Fiction-Romans als achtteilige Miniserie geplant, unter dem Dach des ZDF in internationaler Koproduktion, unter anderem mit dem Game Of Thrones-Regisseur Alan Taylor.

Historischer Krimi für die Heimatstadt

Frank Schätzing wurde 1957 in Köln geboren. Er studierte dort Kommunikationswissenschaft und arbeitete in der Werbebranche. In den Neunzigerjahren begann er zu schreiben und setzte mit seinem ersten Buch, dem historischen Krimi "Tod und Teufel", dem Kölner Dom ein literarisches Denkmal. Wenig später entschied sich Schätzing für das Genre des Politik- und Wissenschaftsthrillers.

Meer, Mythen, Musik

Inspirieren lässt er sich von seinen besonderen Interessen: Das Meer und das Tauchen faszinieren ihn, die Geschichten seiner Heimatstadt und die internationale Politik. Mittlerweile hat Schätzing acht Bücher veröffentlicht, 2018 erschien "Die Tyrannei des Schmetterlings". Der Thriller über künstliche Intelligenz wurde ebenfalls ein Bestseller. 2019 veröffentlichte er sein Debüt als Sänger und Songwriter: "Taxi Galaxi" heißt das Musikprojekt, das er mit seiner Ehefrau Sabina Valkieser produziert hat.

Präsentiert Musik von Frank Zappa, Billie Eilish und seiner eigenen Band Taxi Galaxi bei Klassik-Pop-et cetera: Der Schriftsteller Frank Schätzing (Kerstin Janse / Deutschlandfunk)

Bei Klassik-Pop-et cetera fragt sich Frank Schätzing, wann ein Song eigentlich ein Song des Lebens ist und huldigt dem "vergessenen Unvergessenen".

