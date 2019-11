Geboren wurde Takis Würger 1985 im kleinen Städtchen Hohenhameln bei Hannover. Von hier drängte es ihn schon früh raus in die Welt. Nach dem Abitur ging er als freiwilliger Helfer nach Peru. Dann nach Hamburg zur Journalistenausbildung an der Henri-Nannen-Schule. Für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtete Takis Würger aus Afghanistan, Libyen, Mexiko, dem Irak und der Ukraine. Seine Reportagen wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Reporterpreis und dem CNN Journalist Award.

Debatte um "Stella" von Takis Würger

Der erste Roman von Takis Würger "Der Club" wurde gleich ein Bestseller. Die Hörbuchfassung erhielt 2018 den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung". Sein zweiter Roman "Stella" über die jüdische Gestapo-Kollaborateurin Stella Goldschlag löste hingegen in den deutschen Feuilletons heftige Kontroversen aus. Heute lebt Takis Würger in New York.

