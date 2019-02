Berlin in den Zwanziger- und Dreißigerjahren: Dieses vielfältige Milieu hat es Volker Kutscher angetan. Seine Kriminalromane um Kommissar Gereon Rath tauchen ein in die spannungsreichen Zeiten der späten Weimarer Republik und des Nationalsozialismus. Sieben Romane der Bestseller-Reihe sind bislang erschienen, der neueste heißt "Marlow"; der erste, "Der nasse Fisch", wurde von Tom Tykwer verfilmt und wurde unter dem Titel "Babylon Berlin" zu einem Fernsehserienhit.

Berliner Krimifuchs für Gereon-Rath-Romane

Volker Kutscher wurde 1962 geboren und wuchs in der oberbergischen Stadt Wipperfürth in der Nähe von Köln auf. Er studierte Geisteswissenschaften in Köln und Wuppertal und arbeitete dann als Redakteur verschiedener Zeitungen. 1995 veröffentlichte er seinen ersten Kriminalroman "Bullenmord". 2008 startete er mit "Der nasse Fisch" seine Gereon-Rath-Reihe. Für diesen Roman und für die beiden Fortsetzungen "Der stumme Tod" und "Goldstein" erhielt der Schriftsteller 2011 den Berliner Krimifuchs, einen Literaturpreis für Kriminalromane.

Authentische Geschichten durch sorgfältige Recherche

Volker Kutscher ist dem Rheinland treu geblieben und lebt heute in Köln, reist aber gern in die Hauptstadt, um ausführlich zu recherchieren. Zwar sind seine Krimis keine wirklich historischen Romane, aber authentische Geschichten sind dem Schriftsteller wichtig. Ebenso möchte er warnen, wie schnell und unvermutet eine Demokratie zu Ende gehen kann.

