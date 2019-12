Die 61-jährige Bestseller-Autorin hat für junge Leute so legendäre Buch-Serien geschrieben wie "Die Gespensterjäger", "Die Wilden Hühner" und die "Tintenwelt"-Trilogie. Hinzu kommen über 50 Einzeltitel. Funkes Bücher wurden in über 50 Sprachen übersetzt, einige Werke verfilmt.

Gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, arbeitete Cornelia Funke nach ihrer Ausbildung als Sozialpädagogin in Hamburg. Parallel studierte sie Buchillustration. 1986 schrieb sie ihr erstes Kinderbuch. Den internationalen Durchbruch brachte 2002 das Buch "Herr der Diebe". 2005 zog Cornelia Funke mit ihrer Familie nach Los Angeles. Heute lebt sie auf einer Farm in Malibu.

