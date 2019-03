Zehn Jahre lang leitete die australische Dirigentin Simone Young als Intendantin und Generalmusikdirektorin die Hamburgische Staatsoper. Dort führte sie nicht nur die Verwaltung, sondern dirigierte auch zahlreiche Premieren und Repertoirevorstellungen mit Werken von Mozart bis zu Musik der Gegenwart. In Hamburg, Berlin und Wien dirigierte sie Wagners "Ring des Nibelungen", an der Münchner Staatsoper trat sie vor allem mit den Opern von Richard Strauss auf.

Gern gesehener Gast bei den Berliner Philharmonikern

Seit sie im Jahr 2015 ihre Hamburger Intendanz beendete, tritt die 1961 in Sydney geborene Dirigentin auch wieder vermehrt auf dem Konzertpodium in Erscheinung. Bei den Wiener und Berliner Philharmonikern ist sie gern gesehener Gast, ebenso bei den Dresdner Philharmonikern, den Niederländischen Philharmonikern und bei zahlreichen Orchestern in ihrer Heimat Australien. Simone Youngs Interpretationen der Sinfonien von Bruckner und Brahms liegen auf CD vor.

Musik-Laufplan

Titel: Ouverture

aus: Much Ado About Nothing, Suite op. 11

Länge: 05:30

Dirigent: John Storgards

Orchester: Sinfonietta Helsinki Philharmonic Orchestra

Komponist: Erich Wolfgang Korngold

Label: ONDINE

Best.-Nr: BOOFGQBOP2



Titel: Hommage a Rameau

Länge: 05:24

Interpret: Jean-Yves Thibaudet

Komponist: Claude Debussy

Label: Decca

Best.-Nr: B005K0CR0Q



Titel: The foggy, foggy dew

Länge: 02:35

Interpret*innen: Steven Davislim / Simone Young

Komponist: Benjamin Britten

Label: Melba Recordings

Best.-Nr: MR301120



Titel: Vater, bist du's

aus: Die Frau ohne Schatten

Länge: 04:17

Interpretin: Julia Varady

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Sir Georg Solti

Komponist: Richard Strauss

Label: Decca

Best.-Nr: 436243-2



Titel: Plebe! Patrizi! Popolo!

aus: Simon Boccanegra

Länge: 05:02

Dirigent: Claudio Abbado

Komponist: Giuseppe Verdi

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 449752-2



Titel: Karfreitagsmusik

Länge: 04:15

Dirigent: Clemens Krauss

Orchester: Bayreuth Festival Orchester

Komponist: Richard Wagner

Label: ANDROMEDA



Titel: Indecision

Länge: 03:56

Interpret*innen: Edgar Meyer / Mark O'Connor / Yo-Yo Ma

Komponist: Edgar Meyer

Label: SONY

Plattentitel: Appalachian Journey



Titel: Old Pine

Länge: 05:28

Interpret: Ben Howard

Komponist: Ben Howard

Label: Island Records

Best.-Nr: B005T0ZWKE

Plattentitel: Every Kingdom