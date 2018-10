Sie war ein Weltstar, die 1928 in Berlin geborene Mezzosopranistin Christa Ludwig. Mit ihrem unverwechselbaren Timbre hat sie nicht nur auf den Opernbühnen Maßstäbe gesetzt, sondern auch mit ihren Liederabenden. Nahezu 50 Jahre lang dauerte die aktive Karriere, die Christa Ludwig an den Opernhäusern von Frankfurt, Darmstadt und Hannover begann.

Die Mezzosopranistin Christa Ludwig (Angus McBean)

Vier Jahrzehnte treu in Wien

Karl Böhm holte die 27-jährige Sängerin 1955 an die Wiener Staatsoper, die trotz zahlreicher Engagements auf der ganzen Welt ihre künstlerische Heimat blieb. 40 Jahre gehörte Christa Ludwig dem Wiener Ensemble an, in 43 unterschiedlichen Partien konnte man sie hören. Darunter waren auch Partien des Sopranfaches, wie etwa die Rolle der Marschallin im "Rosenkavalier" von Richard Strauss, die zu ihren Glanzrollen zählte. Als Christa Ludwig 1994 Abschied von den Bühnen nahm, bedeutete das nicht auch den Abschied von der Musik. Noch heute wird sie zu Meisterkursen eingeladen, um den Gesangsstudenten wertvolle Ratschläge zu geben. Im März feierte Christa Ludwig ihren 90. Geburtstag und im Oktober 2018 wurde sie für ihr Lebenswerk mit dem OPUS Klassik, dem neu gegründeten Klassik-Preis, ausgezeichnet.

Musik-Laufplan

Titel: Opernboogie

Länge: 06:11

Interpret: Georg Kreisler

Komponist: Georg Kreisler

Label: PREISER RECORDS

Best.-Nr: 93040

Plattentitel: Unheilbar gesund



Titel: Nr. 7: Träumerei

aus: Kinderszenen. Leichte Stücke für Klavier, op. 15,

Länge: 03:09

Solist: Lang Lang (Klavier)

Komponist: Robert Schumann

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 002894804323



Titel: Freunde, das Leben ist lebenswert. Auftrittslied des Octavio, 1. Akt

aus: Giuditta. Operette in 5 Akten

Länge: 03:26

Interpret: Fritz Wunderlich

Orchester: Rundfunkorchester des Südwestfunks

Dirigent: Emmerich Smola (1922-2011)

Komponist: Franz Lehár, Paul Knepler, Friedrich Löhner-Beda

Label: faszination musik

Best.-Nr: SWR19038CD

Plattentitel: Original SWR Tapes Remastered - 1954-1965: Operetten-Arien / Operetta Arias



Titel: Fiakerlied

Länge: 05:38

Interpret: Erich Kunz

Komponist: Gustav Pick

Label: Bogner Records

Best.-Nr: 12333

Plattentitel: Ein Musikgruss aus Wien



Titel: Lamb of god

Länge: 03:27

Interpret: Take 6

Komponist: Twila Paris

Label: BHM

Best.-Nr: 1019-2

Plattentitel: Feels good



Titel: 2. Bild [Take 105-202] Ausschnitt

aus: Hänsel und Gretel. Märchenspiel in 3 Bildern

Länge: 04:35

Solist: Anna Moffo (Sopran)(Hänsel)

Solist: Helen Donath (Sopran)(Gretel)

Solist: Christa Ludwig (Mezzosopran)(Hexe)

Solist: Charlotte Berthold (Mezzosopran)(Mutter)

Solist: Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)(Vater)

Solist: Arleen Augér (Sopran)(Sandmännchen)

Solist: Lucia Popp (Sopran)(Taumännchen)

Chor: Tölzer Knabenchor

Orchester: Münchner Rundfunkorchester

Dirigent: Kurt Eichhorn

Komponist: Engelbert Humperdinck

Label: Eurodisc

Best.-Nr: 610266



Titel: Who can I turn to (when nobody needs me)?

Länge: 02:59

Interpret: Sammy jr Davis

Komponist: Anthony Newley

Label: Reprise Records

Best.-Nr: 246416-2

Plattentitel: Reprise Archives



Titel: 06 Der Abschied (Ausschnitt)

aus: Das Lied von der Erde

Länge: 04:13

Solist: Christa Ludwig (Mezzosopran)

Orchester: Israel Philharmonic Orchestra

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Gustav Mahler

Label: CBS

Best.-Nr: MK 42201



Titel: O terra addio. Aida - Radames - Amneris - Chor, 4.Akt, 2.Szene

aus: Aida. Oper in 4 Akten

Länge: 05:20

Solist: Zinka Milanov (Sopran)(Aida)

Solist: Jussi Bjoerling (Tenor)(Radames)

Solist: Fedora Barbieri (Mezzosopran)(Amneris)

Chor: Rome Opera Chorus

Orchester: Rome Opera Orchestra

Dirigent: Jonel Perlea

Komponist: Giuseppe Verdi

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: GD 60201