Die Schriftstellerin Isabelle Lehn weiß, wie man Menschen überredet, schließlich schrieb sie ihre Doktorarbeit über rhetorische Persuasionsmechanismen in der Werbung. Diese akademische Wortwahl pflegt sie aber glücklicherweise nicht in ihren preisgekrönten Romanen.

Witzig und kritisch

Auszüge aus ihrem ersten Buch "Binde zwei Vögel zusammen" las sie beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt und kam damit auf die Shortlist. Ihr zweiter Roman "Frühlingserwachen" erschien in diesem Jahr. Die Ich-Erzählerin mit dem Namen Isabelle Lehn denkt über ihren Kinderwunsch nach, über das Mutterwerden und darüber, dass Frauen immer wieder daran gemessen werden, ob sie Kinder haben, haben wollen oder haben werden.

Forscht zur DDR-Vergangenheit in Leipzig

Isabelle Lehn wurde 1979 in Bonn geboren und studierte Rhetorik, Ethnologie und Erziehungswissenschaft. Inzwischen lebt sie in in Leipzig, wo sie zunächst am Deutschen Literaturinstitut studierte, dann dort unterrichtete und inzwischen zur DDR-Geschichte des Instituts forscht.

Musik-Laufplan

Titel: D.J.

Länge: 03:56

Interpret: David Bowie

Komponist: David Bowie

Label: Emi

Best.-Nr: 8280992

Plattentitel: The Singles Collection



Titel: Pisse

Länge: 04:49

Interpret: Schnipo Schranke

Komponist: Daniela Reis

Label: BUBACK TONTRÄGER

Best.-Nr: B012Q6AN8Y

Plattentitel: Satt



Titel: Seeing Other People

Länge: 03:43

Interpret: Belle and Sebastian

Komponist: Stuart Murdoch

Label: Jeepster Recordings

Best.-Nr: B007RIF3RI

Plattentitel: If You're Feeling Sinister



Titel: Slawischer Tanz op.72,2

Länge: 06:20

Orchester: Gewandhausorchester

Leitung: Kurt Masur

Komponist: Antonin Dvorak

Label: Decca

Best.-Nr: B001SV4LGY



Titel: The Good Old Days

Länge: 02:55

Interpret: The Libertines

Komponist: Pete Doherty

Label: ROUGH TRADE

Best.-Nr: B001QZS6HC

Plattentitel: The Libertines



Titel: Jenseits von Eden

Länge: 04:42

Interpret: Ton Steine Scherben

Komponist: Drafi Deutscher

Label: David Volksmund Produktion

Best.-Nr: B0179E18PU

Plattentitel: In Berlin 1984



Titel: Mr. Zebra

Länge: 01:05

Interpret: Tory Amos

Komponist: Tory Amos

Best.-Nr: B01MXCT616

Plattentitel: Boya For Pele



Titel: Vulgäre Verse

Länge: 04:39

Interpret: Tocotronic

Komponist: Dirk von Lowtzow

Label: VERTIGO BERLIN

Best.-Nr: B00AYDK8E6

Plattentitel: Wie wir leben wollen



Titel: Ring Them Bells

Länge: 03:39

Interpret: Sufjan Stevens

Komponist: Bob Dylan

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: B00F4112MA

Plattentitel: I'm Not There



Titel: Scheef

Länge: 04:54

Interpret: Eevje de Visser

Komponist: Eevje de Visser

Label: EEFJES PLATENMAATSCHAPPIJTJE

Best.-Nr: B0792HMGCS

Plattentitel: Nachtlicht