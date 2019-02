Was sie später einmal werden wolle? Diese Frage im Schulaufsatz war für Catherine Foster schnell beantwortet: Krankenschwester und Sängerin. Die junge Britin aus Nottingham arbeitete dann tatsächlich erst als Krankenschwester und holte später als Hebamme weit über 1.000 Kinder auf die Welt. Daneben nahm Catherine Foster ersten Gesangsunterricht, begann ihr Gesangsstudium 1995 am Birmingham Conservatoire und entschied sich schließlich ganz für die Kunst.

Reginald-Goodall-Preis für Walküre-Interpretation

Von 2001 an wirkte sie für einige Jahre am Nationaltheater Weimar und gastierte bald an internationalen Opernhäusern. Extreme Emotionen, mit denen sie als Hebamme konfrontiert war, bringt sie nun auf die Bühne, etwa in Rollen wie Tosca, Elektra oder Königin der Nacht. Von diesen starken Frauen war es für Catherine Foster nicht weit zur Walküre Brünnhilde in Wagners Opernvierteiler "Der Ring des Nibelungen". Für ihre überragende Interpretation der Walküre bei den Bayreuther Festspielen erhielt die 43-Jährige 2018 den Reginald-Goodall-Preis.

Titel: The willow

Länge: 02:54

Interpret: Catherine Foster

Komponist: Robert de Fresnes

Label: A.D. Music

Best.-Nr: AD34CD

Plattentitel: Mythology



Titel: Thank you for the music

Länge: 03:50

Interpret: Abba

Komponist: Benny Andersson, Björn Ulvaeus

Label: Polydor

Best.-Nr: 523474-2

Plattentitel: Thank you for the music (CD 2)



Titel: Hojotoho Lied

aus: Walküre, Oper in 3 Aufzügen WWW86B

Länge: 02:13

Solist: Catherine Foster (Sopran)

Orchester: Festspielorchester Bayreuth

Dirigent: Kirill Petrenko

Komponist: Richard Wagner