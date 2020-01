Sie sei in einer musikalischen Familie aufgewachsen, nicht in einer Musikerfamilie, betont Christina Landshamer. Das sei für sie ein wichtiger Unterschied. Wenn bei ihr zuhause in München in der guten Stube früher gemeinsam gesungen wurde, waren alle mit Freude bei der Sache. Ihre Liebe zum Gesang konnte sie ohne jeden Leistungsdruck entwickeln. Der Leiter ihres Kirchenchores erkannte das Talent von Christina Landshamer und ermutigte sie, Gesangsstunden zu nehmen.

Faible für Viktor Ullmann

Heute arbeitet Landshamer als Opern- und Konzertsängerin mit renommierten Dirigentenpersönlichenkeiten wie Christian Thielemann, Daniel Harding, Kent Nagano, Roger Norrington und Riccardo Chailly. Mozart und Händel gehören zu Christina Landshamers Lieblingskomponisten. Genauso wie Robert Schumann und Viktor Ullmann. Lieder von Schumann und Ullmann hat die Sopranistin mit dem Liedpianisten Gerold Huber vor zwei Jahren auf ihrer ersten Solo-CD aufgenommen.

Musik-Laufplan

Titel: "On voit mourir" aus: Six sonnets de Louise Labé, op.34

Länge: 03:07

Solist: Christina Landshamer (Sopran)

Solist: Gerold Huber (Klavier)

Komponist: Viktor Ullmann

Label: Oehms Classic

Best.-Nr: C510378



Titel: Addio del passato bei sogni ridenti. (ATI: Lebt wohl jetzt ihr Gebilde.), Arie der Violetta. 3.Akt

aus: La Traviata. Oper

Länge: 03:25

Solist: Maria Callas (Sopran)(Violetta)

Orchester: Orchestra Sinfonica della Radio Italiana Turin

Dirigent: Gabriele Santini

Komponist: Giuseppe Verdi

Label: CANTUS

Best.-Nr: 5.00001 F



Titel: Tanz der Schwäne aus: Der Schwanensee, op 20. Ballett.

Länge: 02:18

Solist: Chantal Juillet (Violine)(13)

Solist: Guy Fouquet (Violoncello)(13)

Orchester: Orchestre Symphonique de Montreal

Dirigent: Charles Dutoit

Komponist: Peter Tschaikowsky

Label: Decca

Best.-Nr: 436212-2



Titel: Tanz der Furien aus: Orfeo ed Euridice. Oper.

Länge: 02:47

Orchester: Orchestra of the Royal Opera House

Dirigent: Sir George Solti

Komponist: Christoph Willibald Gluck

Label: Decca

Best.-Nr: 448942-2



Titel: Un gelato al limon

Länge: 03:33

Interpret: Paolo Conte

Komponist: Paolo Conte

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 685136-2

Plattentitel: Wonderful



Titel: Passacaglia für Violine solo

aus: 15 Mysterien-Sonaten für Violine und Basso continuo / "Rosenkranzsonaten"

Länge: 03:31

Solist: Andrew Manze (Violine)

Komponist: Heinrich Ignaz Franz Biber

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMU 907321



Titel: Summertime

Länge: 03:36

Interpret: Ella Fitzgerald

Komponist: George Gershwin

Label: Verve

Best.-Nr: 537909-2

Plattentitel: Best of Ella Fitzgerald & Louis Armstrong



Titel: Moonlight drive (sunset sound)

Länge: 02:39

Interpret: The Doors

Komponist: Jim Morrison, Raymond Daniel Manzarek, Robbie Krieger, John Paul Densmore

Label: Elektra

Best.-Nr: 962123-2 A

Plattentitel: The Doors box set, disc one - Without a safety net



Titel: "Von Deiner Güt, oh Herr und Gott aus: Die Schöpfung

Länge: 03:07

Solist: Julia Kleiter (Sopran)

Solist: Johannes Weisser (Bariton)

Orchester: Freiburger Barockorchester

Dirigent: René Jacobs

Komponist: Joseph Haydn

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMC992039.40



Titel: "Et incarnatus est" aus: Große Messe c-Moll KV 427

Länge: 02:06

Solist: Christina Landshamer (Sopran)

Orchester: Akademie für Alte Musik Berlin

Dirigent: Howard Arman

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: BRklassik

Best.-Nr: 900917