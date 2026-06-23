Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel in Teilen Baden-Württembergs.
Morgen heiter bis sonnig. Einzelne Hitzegewitter vor allem über dem Bergland. 27 bis 39 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag verbreitet sonnig. Im süddeutschen Bergland erneut Gewitter möglich, lokal auch unwetterartig bei 27 bis 40 Grad.
Am Donnerstag verbreitet sonnig. Im süddeutschen Bergland erneut Gewitter möglich, lokal auch unwetterartig bei 27 bis 40 Grad.
Worin die Gefahr durch große Hitze besteht und was man tun kann, um sich zu schützen, haben wir hier zusammengefasst.
Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.