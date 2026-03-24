Wetter
Am Mittwoch Regen- und Graupelschauer, 8 bis 16 Grad

Der Wetterbericht, die Lage: Ab dieser Nacht kommt es zu einer nachhaltigen Umstellung der Großwetterlage.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts zunehmende Bewölkung. Im Nordwesten und Westen aufkommende Schauer und kurze Gewitter, dazu stürmische Böen. Tiefstwerte plus 10 bis minus 2 Grad. Am Tag Regen- und Graupelschauer sowie Gewitter, im Süden ab dem Mittag auch längere Zeit Regen. Temperaturen von Nordwest nach Südost 8 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern, an den Alpen Schneefall. Im Nordosten und Osten sonnige Abschnitte. 1 bis 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.