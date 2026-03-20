Wetter
Am Samstag in der Nordhälfte sonnig, sonst regnerisch

Das Wetter: In der Nacht im Südosten dichte Bewölkung und örtlich ein wenig Regen. Sonst wolkig, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Gebietswiese Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte länger sonnig. Im Südosten zeitweise Regen. 8 bis 16 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag meist heiter bis wolkig und trocken. 11 bis 17 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.