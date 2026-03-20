Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag meist heiter bis wolkig und trocken. 11 bis 17 Grad.
Am Sonntag meist heiter bis wolkig und trocken. 11 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht im Südosten dichte Bewölkung und örtlich ein wenig Regen. Sonst wolkig, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Gebietswiese Nebel. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte länger sonnig. Im Südosten zeitweise Regen. 8 bis 16 Grad.