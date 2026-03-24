Nach der Landtagswahl
Am Vormittag erste Sondierungsgespräche von Grünen und CDU in Baden-Württemberg

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg beginnen heute die Sondierungsgespräche von Grünen und CDU. Die Vertreter beider Seiten kommen um 10 Uhr in der Landeshauptstadt Stuttgart zusammen.

    Hagel (l.) und Özdemir (r.)stehen in dunklen Jacketts vor einer weißen Wand. Beide tragen Mikrofo-Headsets und lächeld. An den beiden Bildrändern die Arme zweier weiterer Personen.
    Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel und sein grüner Konkurrent Cem Özdemir - hier vor der Wahl. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)
    Die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Özdemir hatten die Wahl am 8. März nach Stimmen knapp gewonnen, kommen im Landtag aber auf die gleiche Zahl von Sitzen wie die CDU. Die Grünen reklamieren das Amt des Ministerpräsidenten für Özdemir. Aus der CDU gab es dagegen Forderungen nach einem Wechsel zur Mitte der Legislaturperiode.
    Die Grünen mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Kretschmann regieren in dem Bundesland bereits seit zehn Jahren mit der CDU.
    Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.