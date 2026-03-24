Nach der Landtagswahl

Die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Özdemir hatten die Wahl am 8. März nach Stimmen knapp gewonnen, kommen im Landtag aber auf die gleiche Zahl von Sitzen wie die CDU. Die Grünen reklamieren das Amt des Ministerpräsidenten für Özdemir. Aus der CDU gab es dagegen Forderungen nach einem Wechsel zur Mitte der Legislaturperiode.
Die Grünen mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Kretschmann regieren in dem Bundesland bereits seit zehn Jahren mit der CDU.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.