Rentensystem

Das Bundesministerium der Finanzen in Berlin (picture alliance/dpa | Christophe Gateau)

Der Punkt sei noch in der Klärung, hieß es in Berlin. Reuters hatte zuvor berichtet, für den Bundeshaushalt 2024 seien weitere zehn Milliarden Euro eingeplant. Das würde aus einer Vorlage der Ampel für die abschließenden Beratungen über den Etatentwurf im Bundestag hervorgehen. - Dieses Jahr sind für das Vorhaben zehn Milliarden Euro aus Krediten vorgesehen. Finanzminister und FDP-Chef Lindner will für ein sogenanntes Generationenkapital bis Mitte der 30er Jahre rund 200 Milliarden Euro aufbauen und in Aktien und Anlagen investieren. Mit den Erlösen soll dann künftig die Rentenversicherung entlastet werden. Öffentlich gibt es bislang mit SPD und Grünen noch keine Verständigung auf die Details der Aktienrente.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.