Bundeskabinett

Es soll künftig jedem Menschen in Deutschland ermöglichen, sein Geschlecht und seinen Vornamen in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern zu lassen. Das Vorhaben richtet sich laut Justiz- und Familienministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen.

Darüber hinaus befasst sich das Kabinett mit einer Reform des Einbürgerungsrechts. Die Bundesregierung plant, den Zeitraum dafür von acht auf fünf Jahre zu verkürzen und auch doppelte Staatsbürgerschaften anzuerkennen.

