Atomausstieg

Ampelkoalition gegen Söder-Vorschlag zum Weiterbetrieb von Isar 2

Auch die jüngsten Forderungen von CSU-Chef Söder nach längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke stoßen in der Ampelkoalition auf Kritik. Der bayerische Ministerpräsident will den Meiler Isar 2 in Landesverantwortung weiterbetreiben.

17.04.2023