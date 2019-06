Auf seinem Weg spendet er Wasser für Städte, Olivenhaine und Erdbeerplantagen. Doch an manchen Stellen trocknet der "große Fluss" regelrecht aus.

(Hans-Günter Kellner / Deutschlandradio)Die Wasser-Weisheiten der Mauren

In Spanien wechseln sich extreme Trockenheit und regenreiche Jahre ab. Das wussten schon die Mauren. Sie brachten das Wissen um Speicher- und Versorgungsanlagen - und ein Verständnis von Wasser als Gemeingut, das sich mancher heute zurückwünscht.

(Hans-Günter Kellner / Deutschlandradio)Von der Lebensader zur Pfütze

Am See seines Heimatdorfs Pegalajar hat Diego Polo die glücklichsten Momente seines Lebens verbracht, sagt er. Inzwischen trocknet der See immer wieder aus. Der "Tümpel von Pegalajar" steht für einen verschwenderischen Umgang mit der knappen Ressource Wasser in weiten Teilen Spaniens.

(Hans-Günter Kellner / Deutschlandradio)Ärger um illegale Brunnen

Spanien hat einen hohen Wasserverbrauch pro Kopf - nicht zuletzt für die Landwirtschaft. Nicht immer wird das Wasser legal entnommen. Der Wald bei El Condado ist durchzogen von illegalen Brunnen und Becken, im angrenzenden Nationalpark Doñana hingegen fehlt das Wasser.

(Hans-Günter Kellner / Deutschlandradio)Erdbeeren für den Norden Europas

3,7 Millionen Hektar Agrarfläche werden in Spanien bewässert, und es werden trotz der Wasserknappheit immer mehr. "Wovon sollen wir leben?", fragt der Vorsitzende eines Kleinbauernverbands. Die Bauern sind in der Defensive. Dabei betonen sie, sie würden schon lange nur tröpfchenweise bewässern.

(Hans-Günter Kellner / Deutschlandradio)Wenn alle Zuflüsse austrocknen

Die Lagunen des Nationalparks Doñana sind ein wichtiger Zufluchtsort für Zugvögel und den bedrohten iberischen Luchs. Allerdings droht das Paradies auszutrocknen - durch touristischen Wasserverbrauch und illegale Pumpen für die Landwirtschaft.

Die Lyrik zur Sendung stammt von

Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre- Verlag Castalia, Madrid 2010

Antonio Machado: "Guadalquivir", aus: Poesías completas. Espasa Calpe, Madrid 2008

Federico García Lorca: "Baladilla de los tres ríos", aus: Poema del cante jondo. Espasa Calpe, Madrid 1998

Manuel Altolaguirre: "Poema del agua", aus: Poesías completas. Cátedra, Madrid 1982

Übersetzung: Hans-Günter Kellner