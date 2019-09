Die Deutschen gelten als reisefreudig und schon im Kindesalter geht es in den Ferien oft ins Ausland. Reisen bildet und erweitert den Horizont, so heißt es. Und häufig kehren Reisende zurück und integrieren etwas aus ihrer Auslandserfahrung in ihr Leben. Was genau, das ist individuell und es gibt auch Unterschiede je nach Generation.

Was hat Sie bei Ihrem Auslandsaufenthalt fasziniert und nachhaltig beeinflusst? Welches Ritual oder welche Einstellung haben Sie sich aus einem anderen Land mitgebracht?

Darüber möchten wir mit Ihnen und unseren Gästen sprechen.

Gesprächsgäste:

Dr. Jürgen Kagelmann , Tourismuspsychologe und –soziologe, München

Klaus Betz, freier Reisejournalist und Kritiker, Baden-Württemberg

