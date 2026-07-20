Andy Burnham wird im Buckimham Palast von König Charles zum neuen Premierminister ernannt. (Aaron Chown / Pool PA via AP / Aaron Chown)

Auch werde er die Ukraine unverändert unterstützen. Burnham betonte, die Menschen hätten die Nase voll von der Politik. Die Politiker müssten wieder bessere Arbeit machen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gratulierte Burnham zum Amtsantritt und erklärte, sie freue sich auf eine stärkere Partnerschaft mit Großbritannien. Bundeskanzler Merz betonte in seinen Glückwünschen die tiefe Verbundenheit mit dem Land.

Burnham folgte auf Starmer, der im Juni wegen schlechter Ergebnisse bei den Regional- und Kommunalwahlen zurückgetreten war. Der frühere Bürgermeister von Manchester war am vergangenen Freitag zum neuen Labour-Vorsitzenden gewählt worden.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.