Anschlag auf die Deutsche Bahn. Zwei Autos brannten und die Täter sprühten den Schriftzug "Stop Tren Maya" an die Scheibe eines Gebäudes. (Paul Zinken / dpa / Paul Zinken)

Nach Angaben der Polizei brannten vor dem Gebäude zwei Autos, in der Einfahrt war eine Nagelsperre ausgelegt. Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund aus. Die Täter sprühten den Schriftzug "Stop Tren Maya" auf das Gebäude. Der Protest richtete sich gegen ein Bahnprojekt in Mexiko, an dem die Deutsche Bahn beteiligt ist.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.