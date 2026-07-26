Auto fährt in Menschenmenge - CSD in Berlin abgebrochen. (dpa / Sebastian Gollnow)

Es gebe auch mehrere Verletzte, teilten die Einsatzkräfte mit. Ihre Zahl gibt die Polizei derzeit mit 16 an. Drei seien lebensbedrohlich und acht schwer verletzt. Zahlreiche Polizeikräfte sowie Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr seien im Einsatz. Laut Polizei gab es zunächst unterschiedliche Aussagen, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Es werde mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen gefahndet. Die Polizei prüft zudem, ob auch eine Stichwaffe eingesetzt wurde. Es sei Bestandteil der Ermittlungen, ob es eine zweite Tatphase gegeben habe, hieß es nach entsprechenden Zeugenaussagen.

Mutmaßlicher Verdächtiger identifiziert: polizeibekannt und aus der islamistischen Szene in Berlin

Mittlerweile gab die Polizei bekannt, einen mutmaßlichen Verdächtigen identifiziert zu haben. Der Mann sei polizeibekannt und werde der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet, sagte ein Sprecher in der Nacht. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Tatgeschehen aus der Bevölkerung und hat dafür ein Online-Portal eingerichtet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, selbst aufgenommene Fotos oder Videos zu übersenden.

Der Christopher Street Day wurde vorzeitig beendet. Die Menschen sind aufgefordert, den Bereich Tiergarten zu meiden. Dort hatten Hunderttausende unter dem Motto "Haltung ist hot" den CSD gefeiert.

Wegner nach CSD-Vorfall in Berlin: "Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft"

Der Regierende Bürgermeister Wegner von der CDU sprach nach dem Vorfall von einem -Zitat- "Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft". Nach einem friedlichen und bunten CSD sei die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert worden. Bundeskanzler Merz sprach von einer abscheulichen Tat , wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt.

Der Christopher Street Day wurde vorzeitig beendet. Die Menschen sind aufgefordert, den Bereich Tiergarten zu meiden. Dort hatten Hunderttausende unter dem Motto "Haltung ist hot" den CSD gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.