Berlins Regierender Bürgermeister

Nach einem friedlichen und bunten CSD sei die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert worden, sagte der CDU-Politiker.
Kanzler Merz spricht von "abscheulicher Tat"
Bundeskanzler Merz sprach von einer "abscheulichen Tat". Er stehe mit Bundesinnenminister Dobrindt "in engstem Kontakt" und werde von den Sicherheitsbehörden "fortlaufend unterrichtet", zitiert die Nachrichtenagentur AFP einen Regierungssprecher.
Der Berliner Stadtentwicklungssenator Gaebler erklärte, man könne im Moment noch nichts dazu sagen, ob es Hinweise für einen politischen oder kriminellen Hintergrund gebe. Es sei aber auch besser, nicht zu spekulieren, betonte der SPD-Politiker.
Nach Polizeiangaben ist mindestens eine Person ums Leben gekommen, als einFahrzeugmehrere Menschen angefahren hat. Es gebe im Großen Tiergarten zudem etwa 15 Verletzte, einige von ihnen schwer, sagte ein Sprecher.
Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.