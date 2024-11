Ob die designierten zehn Kommissarinnen und 16 Kommissare das Vertrauen des EU-Parlaments erhalten, wird sich in den kommenden Tagen in Brüssel zeigen. Vor der ersten Amtszeit von der Leyens 2019 hatten die Parlamentarier drei Anwärterinnen und Anwärter abgelehnt. Das Parlament will die neue Kommission Ende November wählen. Sie könnte dann voraussichtlich zum 1. Dezember die Arbeit aufnehmen.