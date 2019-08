Vor vier Jahre brachte der "Spiegel" einen Bericht über dubiose Geldflüsse in Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-WM 2006 heraus. "Für mich war immer klar, dass die Schweiz ein klares Zeichen setzen wird. Jetzt kommt das in Gange, was man erwarten konnte", sagte Harald Stenger, Ex-Pressesprecher beim DFB, über die Anklageerhebung gegen drei ehemalige Funktionäre des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Auch wenn bereits im April nächsten Jahres der Vorgang verjährt, gehe er davon aus, dass das Verfahren abgeschlossen werde. Die Schweizer Staatanwaltschaft stehe unter Druck: Kungeleien dürften nicht durchgehen.

"Es gibt keinen in Fußball-Deutschland, der Franz Beckenbauer nicht alles Gute wünscht", betonte Stenger. Die Abtrennung seines Verfahrens sei allerdings suspekt, wenn nicht skandalös. Bei Beckenbauer könne es sich um den Anstifter handeln. Dass die Schweizer Bundesanwaltschaft die Abtrennung mit Beckenbauers Gesundheitszustand begründe, werfe einige Fragen auf. Der damalige Chef des WM-Organisationskomitees habe ein Attest seiner "Leib"-Ärzte vorgelegt. Da es sich um "keine neutrale Institution" handele, seien Zweifel angebracht.

