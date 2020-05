Anleihen-Urteil des EuGH "Regelverstoß" des Bundesverfassungsgerichts

Die Tonalität, die das Bundesverfassungsgericht in Richtung des Europäischen Gerichtshofs angeschlagen habe, sei "wirklich schlimm", sagte der Europarechtler Franz Mayer in Bezug auf das aktuelle Anleihen-Urteil. Karlsruhe maße sich an, an die Stelle des Europäischen Gerichtshof zu treten.

Franz Mayer im Gespräch mit Sandra Schulz