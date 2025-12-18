US-Präsident Trump bei seiner TV-Ansprache (Doug Mills / Pool The New York Times / AP / dpa-bildfunk )

Immer wieder betonte Trump, dass es wirtschaftlich bergauf gehe und die Amerikaner das bald auch im eigenen Geldbeutel merken würden. Vor einem Jahr sei das Land unter Ex-Präsident Biden "tot" gewesen; nun sei es das "angesagteste" in der ganzen Welt.

Trump kündigte eine sogenannte "Krieger-Dividende" für Soldaten ein. 1,5 Millionen Militärangehörige sollen jeweils einen Scheck in Höhe von 1.776 Dollar erhalten. Die Summe nimmt Bezug auf das Jahr der Unabhängigkeitserklärung der USA.

Trump hielt seine Ansprache vor dem Hintergrund sinkender Zustimmungswerte sowie wachsender Sorgen in der amerikanischen Bevölkerung über die Wirtschaftslage und Preissteigerungen. Zudem finden in knapp einem Jahr Zwischenwahlen zum Kongress statt.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.