Zur Begründung für das Verbot hieß es, die ähnlich angelegten Versammlungen vom 1. August hätten gezeigt, "dass die Teilnehmenden sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt hätten". Die Veranstalter haben gegen dieses Verbot einen Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Berlin eingereicht.

Wie begründet die Initiative Querdenken 711 diesen Eilantrag?

Michael Ballweg, der Sprecher der Initiative, der sieht das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt durch das Verbot. Auf der Webseite ist zu lesen, es sei eine Unterstellung, dass die Regeln zum Infektionsschutz bewusst gebrochen würden von den Veranstaltern. Und man verweist auf "eine sehr gute Kooperation mit der Polizei". Man habe dort ein Hygienekonzept abgestimmt.

Wenn man sich allerdings dieses Hygienekonzept anschaut, das ist auch auf der Webseite veröffentlicht, dann stößt man auf den Satz: "Wir empfehlen den Verzicht auf Mund-Nase-Bedeckungen". Es gebe ein ernsthaftes Risiko, durch das Tragen einer Maske zu erkranken. Soweit also das Hygienekonzept dieser Veranstaltung.

Gesundheitsschutz ist ja ein Argument, was die Behörde nannte, um die Veranstaltung zu untersagen.

Am Mittwoch hatte der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) noch etwas anders argumentiert.





Er hatte erklärt, er sei nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht werde. Kann ihm das nun juristisch auf die Füße fallen?

Übersicht zum Thema Coronavirus (imago / Rob Engelaar / Hollandse Hoogte)

Herr Geisel hat versucht, das so ein bisschen einzufangen und hat dann gesagt, das war eine persönliche politische Äußerung, das ist nicht die offizielle Begründung für das Demonstrationsverbot. Und so ist es tatsächlich. Es gibt eine neunseitige Verbotsverfügung und diese Verbotsverfügung, die wird das Verwaltungsgericht prüfen und heute eine Entscheidung verkünden. Und in dieser Verbotsverfügung stehen keine politischen Äußerungen, sondern eben eine ganz klare, ausführliche Begründung, warum in diesem Fall der Infektionsschutz nach Ansicht der Versammlungsbehörde stärker wiegt als das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit.

Also da finden wir zum Beispiel Quadratmeterangaben, und das beim letzten Mal einfach sehr viel mehr Menschen da waren, sodass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. Und eben auch der Punkt, dass sich kaum jemand an diese Maskenpflicht gehalten hat.

Ist das dann auch der Schlusspunkt in diesem juristischen Streit?

Nein, auf keinen Fall. Beide Seiten haben angekündigt, dann vor das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu ziehen. Als erstes beziehungsweise die Veranstalter dann vor das Bundesverfassungsgericht, so sagt es die Initiative Querdenken.

Auch wenn das Verbot der Veranstaltung in Kraft bleiben sollte, haben in Internetforen ja viele Kritiker der Corona-Maßnahmen angekündigt, dennoch anreisen zu wollen. Macht sich das in der Stadt bemerkbar?

Wie bereiten sich die Behörden vor?

Ja, das macht sich seit einigen Tagen bemerkbar. Es gibt ein Zeltlager in der Nähe des Bundeskanzleramtes. Das habe ich mir gestern angeschaut. Das ist ein genehmigtes Camp, wie mir Polizei und Ordnungsamt gestern erklärten, da stehen etwa 20 Zelte, eine Reihe von Wohnmobilen, Wohnwagen. Ein großes Transparent ist da zu sehen. Darauf sieht man Angela Merkel, Markus Söder, Christian Drosten und den Chef des Robert-Koch-Instituts, Wieler, und Bill Gates. Und darunter ist die Aufschrift: "Sperrt sie endlich weg."

Die Polizei wird heute Mittag um zwölf Uhr eine Pressekonferenz geben und erklären, wie Sie sich vorbereitet. Es wird befürchtet, dass selbst in dem Fall, in dem die Demonstrationen verboten bleiben, radikale Kräfte anreisen werden aus ganz Deutschland. Dazu wird jetzt schon aufgerufen. Es gibt ein weiteres Problem, als Reaktion auf dieses Demonstrationsverbot haben Aktivisten dazu aufgerufen, parallel massenweise neue Versammlung anzumelden. Das geht in Berlin ganz einfach, mit einem Online-Formular. Stand gestern Abend: 4.000 angemeldete Demonstration für das Wochenende. Und mit dieser Bearbeitung ist die Versammlungsbehörde hier in Berlin natürlich heillos überfordert.