Anti-israelische Vorfälle am Rande von Sportveranstaltungen

Vermummte Menschen mit Palästina-Flaggen am Donnerstagabend in Amsterdam. (IMAGO / ANP / IMAGO / Jeroen Jumelet)

Es sind heftige Bilder, die seit Donnerstagabend aus Amsterdam im Internet kursieren. Am Rande des Spiels in der UEFA Europa League zwischen Ajax Amsterdam und Makkabi Tel Aviv ist es in der niederländischen Metropole zu schweren Gewalt-Ausschreitungen gekommen. Auf Videos ist zu sehen, wie Menschen andere Menschen durch Straßen jagen und auch auf am Boden liegende Personen einschlagen.

Ziel der Angriffe waren die Anhänger des israelischen Fußballclubs Makkabi Tel Aviv. Um eine Auseinandersetzung zwischen Fußballfans handelte es sich augenscheinlich aber nicht, denn die Aggressoren trugen keine Fan-Utensilien oder Symbole von Ajax Amsterdam. Sie waren neutral gekleidet, einige trugen Palästina-Flaggen. Unklar ist noch, ob die Aggression nur von einer Seite ausging. Auf anderen Videos sind Makkabi-Fans zu sehen, die auf einem Platz in Amsterdam Pyrotechnik zünden und "Fuck you Palestine" skandierten.

62 Festnahmen laut niederländischer Polizei

Laut der niederländischen Polizei wurden fünf israelische Fans mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. 62 Personen seien festgenommen worden. Israelischen Angaben zufolge werden drei Israelis vermisst. Laut Mitteilung des Außenministeriums seien zudem zehn Personen verletzt worden. "An mehreren Stellen der Stadt wurden Fans belagert, misshandelt und mit Feuerwerkskörpern beworfen", sagte Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema. Sie verurteile dieses "antisemitische Verhalten".

"Es kann nicht sein, dass jüdische Menschen im Europa des Jahres 2024 in unseren Innenstädten vor brutaler Gewalt und blindem Judenhass flüchten müssen", sagte der Grünen-Politiker Philip Krämer, stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses am Freitag.

Krämer forderte: "Die UEFA muss die Vorfälle in Amsterdam jetzt umfassend untersuchen und umgehend ein Schutzkonzept verabschieden, das die Gastgeberländer und -städte zur Organisierung der sicheren An- und Abreise israelischer Gästefans anhält. Weiter muss das Zeigen von Symbolen terroristischer Organisationen und entsprechende Sympathiebekundungen noch stärker sanktioniert werden. Sowohl gegenüber den Vereinen, deren Fans entsprechende Entgleisungen auffallen, als auch gegenüber denjenigen, deren Sicherheitskonzept dies nicht verhindert."

Israels Präsident: "Antisemitisches Pogrom"

Izchak Herzog, Israels Präsident, zeigte sich über die Gewalt entsetzt. "Mit Grauen sehen wir heute Morgen die schockierenden Bilder und Videos, von denen wir seit dem 7. Oktober gehofft haben, sie nie wieder zu sehen: ein antisemitisches Pogrom gegen Fans von Makkabi Tel Aviv und israelische Bürger im Herzen von Amsterdam", schrieb er auf der Plattform "X".

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

Ebenfalls auf X äußerte sich der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof: "Ich habe die Nachrichten aus Amsterdam mit Abscheu verfolgt", schrieb er und ergänzte, dass alle Täter strafrechtlich verfolgt werden müssten.

PSG-Fans empören mit Choreo

Am Mittwoch sorgten zuvor schon die Fans von Paris Saint-Germain im Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid mit einer Choreografie für einen Eklat. Auf einem großen Banner stand der Schriftzug "Free Palestine". Das "i" in "Palestine" wurde dabei durch einen Landkarten-Ausschnitt ersetzt, auf dem Israel durch das Muster des Palästina-Schals ersetzt wurde.

"Ich werde von Paris Saint-Germain Erklärungen verlangen, das ist inakzeptabel. Die Fußball-Regeln, die UEFA-Regeln, verbieten politische Botschaften", sagte Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau dem Sender "Sud Radio" und drohte PSG mit Verboten: "Entweder sind sie in der Lage, diese Art von Dingen zu verbieten, oder es wird ein Verbot der Transparente geben. Und, wenn es sein muss, wird es Sanktionen geben."

PSG habe laut eigener Aussage "keine Kenntnis von dem Vorhaben, eine solche Botschaft zu präsentieren" gehabt.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

Der Vorfall erhält dabei eine zusätzliche Brisanz, da die französische Nationalmannschaft am Donnerstag Israel in der Nations League empfängt - im Pariser Stade de France.

Angriff auf Makkabi-Jugendmannschaft in Berlin

Und auch in Deutschland hat es am Donnerstag am Rande einer Sportveranstaltung einen anti-israelischen Vorfall gegeben. Bei einem Jugend-Fußballspiel in Berlin sind ebenfalls Makkabi-Spieler bedroht und verbal angegriffen worden. Beim Spiel des TuS Makkabi Berlin und Schwarz-Weiß Neukölln sollen Spieler und Zuschauer das jüdische Fußballteam angegriffen haben.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

"Unsere Kinder wurden mehrfach beleidigt und sogar bespuckt – und das, ohne dass der Schiedsrichter eingriff oder überhaupt aufmerksam wurde", schrieb Shlomo Afanasev, der Vater eines Makkabi-Spielers, auf der "X".

Makkabi-Präsdent Meyer: "Mehrheit muss lauter werden"

Seit dem 7. Oktober 2023 und dem Überfall der Hamas auf Israel sei eine Zunahme der Gewaltexesse in jüdischen Sportvereinen in Deutschland zu vernehmen, sagte Alon Meyer, Präsident des jüdischen Sportverbands Makkabi, im Deutschlandfunk. Dabei seien Makkabi-Vereine gar keine rein jüdischen Vereine: "Die Mehrzahl unserer Mitglieder in den Makkabi-Ortsvereinen ist nichtjüdisch“, sagte Meyer. Auch streng gläubige Moslems, die im Makkabi-Trikot Sport treiben, würden gehänselt, beschimpft, mit Baseballschlägern angegriffen oder seien Messerattacken ausgesetzt. "Das muss man sich mal vorstellen, 2024 in Deutschland!"

Fehler sieht Meyer auch bei der Politik. Man habe es versäumt, den Sport positiv zur Demokratiestärkung zu nutzen. "Die Mehrheit unserer Gesellschaft muss lauter werden, um uns für die nächsten Jahre ein ein Stück weit besser vorzubereiten."