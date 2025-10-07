Jahrestag 7. Oktober

Der Kieler Landtag wurde mit Pro-Gaza-Parolen besprüht. (Frank Molter/dpa)

Es handele sich um 15 Graffiti, teilte ein Polizeisprecher mit. Landtagspräsidentin Herbst verurteilte die Farbattacke. Mit der Tat werde nicht nur das Erscheinungsbild eines demokratischen Hauses angegriffen, sondern auch der Respekt vor den gemeinsamen Regeln des Zusammenlebens beschädigt, so die CDU-Politikerin.

In der niederländischen Hauptstadt Amsterdam wurde der Königspalast mit roter Farbe und einem anti-israelischen Slogan beschmiert. Eine propalästinensische Aktivistengruppe bekannte sich dazu und bezog sich dabei auf eine Demonstration, die zuvor untersagt worden war. Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Halsema, nannte die Aktion skandalös und inakzeptabel.

