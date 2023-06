Anti-Terror-Notstand in Moskau aufgehoben. (picture alliance / dpa / TASS / Sergei Bobylev)

Das teilte Moskaus Bürgermeister Sobjanin mit. Auch im Umland der Hauptstadt sowie in der südlich davon gelegenen Region Woronesch gilt kein Notstand mehr. Am vergangenen Wochenende war in Russland der Machtkampf zwischen der regulären Armee und der privaten Söldner-Gruppe Wagner eskaliert. Unter der Führung ihres Chefs Prigoschin besetzten die Wagner-Söldner die südrussische Stadt Rostow am Don und drohten mit einem Marsch auf Moskau. Daraufhin wurden in mehreren Regionen Anti-Terror-Maßnahmen ergriffen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie zudem einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.