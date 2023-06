Während ihres Aufstands marschierte die Wagner-Söldnertruppe in der Stadt Rostow am Don auf (picture alliance / dpa / TASS / Erik Romanenko)

Was war das - eine Meuterei, eine Revolte oder eine Aktion, um Staatschef Putin bloßzustellen? Am Wochenende machten sich Kämpfer der Privatarmee Wagner von der Ukraine aus auf den Weg nach Russland. Sie gaben als Ziel aus, die Militärführung in Moskau zu stürzen und nahmen in Rostow das südrussische Armee-Hauptquartier ein.

Am Samstagabend (24.06.2023) meldete Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin auf Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko dann überraschend eine Kehrtwende und kündigte den Rückzug seiner Kämpfer an. Im Gegenzug für ihren Rückzug werden Prigoschin und seine Kämpfer nach Angaben des Kremls nicht strafrechtlich verfolgt. Prigoschin werde nach Belarus ausreisen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Ein Teil der Wagner-Söldner werde einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium abschließen und in die Armee eingegliedert. Am Sonntagnachmittag (25.06.2023) war unklar, ob Prigoschin schon in Belarus angekommen ist und ob er dort ins Militär eingegliedert wird.

Bereits am Samstagabend zogen die ersten Truppen aus Rostow ab – unter dem Jubel von Bewohnern. In Moskau, wo bereits Vorbereitungen für eine Verteidigung getroffen worden waren, wurden Straßenblockaden wieder aufgehoben. Gleiches gilt für die Autobahn nach Moskau. Der Montag bleibt allerdings in Moskau trotz Ende des Wagner-Aufmarschs ein arbeitsfreier Tag.

Der Ex-Häftling gründete nach dem Ende der Sowjetunion einen Fast-Food-Laden. Später gelang es ihm, in St. Petersburg ein Luxusrestaurant zu eröffnen, zu dessen Gästen auch Putin zählte. Nach dessen Aufstieg zum Staatschef belieferte Prigoschins Kette den Kreml, was ihm den Spitznamen "Putins Koch" eintrug.

Im September 2022 erklärte Prigoschin erstmals öffentlich, der Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner zu sein, die er 2014 gegründet hatte und die nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Syrien, Afrika und Lateinamerika bereits im Einsatz war. Die Wagner-Gruppe wurde ursprünglich aus Veteranen zusammengestellt, nun zählt sie zahlreiche Kriminelle in ihren Reihen.

Während des Ukraine-Kriegs kritisierte Prigoschin immer wieder das Verteidigungsministerium. Er beklagte Nachschubprobleme, und forderte mehr Munition. Tausende seiner Männer wurden in der Ukraine getötet. Prigoschin warf der russischen Militärführung am Freitag vor, an der Front den Rückzug angetreten zu haben und die Öffentlichkeit über das wahre Ausmaß der Verluste zu täuschen. Er beschuldigte die russische Militärführung zudem, Raketenangriffe auf seine Truppen angeordnet zu haben, bei denen zahlreiche Wagner-Söldner getötet worden seien. Beweise dafür gibt es bisher nicht. Prigoschin hatte Ambitionen, eine wichtige politische Figur in Russland zu werden.

Sabine Fischer, Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, macht mangelnden Rückhalt und ein „Machtungleichgewicht“ für den Rückzug Prigoschins am 24.06.2023 verantwortlich. Dass sich andere Teile des Sicherheitsapparats nicht mit ihm solidarisiert hätten, habe mit Sicherheit eine Rolle gespielt. „Er hat am Ende erkannt, dass sein Unterfangen aussichtslos ist.“

Prigoschin sei ein „großer Verlierer“, so Fischer, denn er habe seine Macht verloren und müsse sich absetzen ins Ausland. Sie würde nicht viel Geld auf das Überleben Prigoschins und anderer Wagner-Kämpfer, die sich an der Meuterei beteiligt haben, wetten. Putin sei bekannt dafür, „dass er Verrat nicht vergibt“. Der russische Staatschef hatte in seiner Fernsehansprache am Samstag harte Strafen angekündigt – doch dann kam es zu dem Deal, dass Prigoschin straffrei ausgeht. Unklar ist nun auch, was aus der Wagner-Gruppe in Russland und in Belarus geschieht.

Das Geschehen zeige, dass die Fundamente des Putin-Regimes „bei weitem nicht so stabil“ seien wie oft angenommen, sagt Sabine Fischer, Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. „Bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen“ in Russland seien bereits seit Beginn der Voll-Invasion in der Ukraine im Februar 2022 „deutlich wahrscheinlicher“ geworden. Man habe gesehen, dass „ein Gewaltakteur von vielen Gewaltakteuren, die es in Russland gibt, sich entschieden hat, gegen das Regime vorzugehen“, analysiert Fischer.

Das Bild von Putin sei „deutlich angeknackst“, die Ereignisse hätten seinem Image „schwer geschadet“. Gewinner in der Machtelite sieht Fischer nicht. Es sei nicht auszuschließen, dass es zukünftig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen komme. Russland werde jetzt nicht im Chaos versinken, so Fischer. „Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Repressionen in Russland jetzt weiter zunehmen werden.“ Es könne zu weiterer politischer Instabilität kommen, „wenn der russische Krieg in der Ukraine weiter schlecht läuft“.

Ein weniger stabiles Regime in Moskau könne für die Ukraine „durchaus positive Auswirkungen haben“, sagt Russland-Expertin Fischer, weil dies militärischen Druck von der Ukraine wegnehmen könnte. Das Putin-Regime sei „geschwächt“, aber man dürfe sich nicht der Illusion hingeben, dass der Krieg schnell zu einem Ende kommt.

Redaktionell empfohlener externer Inhalt Mit Aktivierung des Schalters (Blau) werden externe Inhalte angezeigt und personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige und die damit verbundene Datenübermittlung mit dem Schalter (Grau) jederzeit wieder deaktivieren.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die Ereignisse hätte keinen Einfluss auf den Krieg. Er dementierte Gerüchte, dass es Personalveränderungen in der russischen Führung geben solle und Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow abgelöst würden. Beide waren von Prigoschin scharf kritisiert worden. Dass es den Wagner-Truppen gelungen ist, so weit Richtung Moskau zu marschieren, gilt als Schaden für Putins Reputation. Auch von Kontrollverlust für den Staatschef ist die Rede.

In der Ukraine gab es Sarkasmus und Schadenfreude, aber insgesamt nehmen Regierung, Parlamentarier und Öffentlichkeit die Lage in Russland ernst. So wird beobachtet, ob es Truppenverschiebungen an der Front oder mögliche Auswirkungen auf die Kampfmoral gibt. Auch der weitere Verbleib der Wagner-Söldner wird genau beobachtet.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Einschätzung britischer Geheimdienste bei ihrer Offensive Fortschritte gemacht. Die Einheiten hätten sich in den vergangenen Tagen neu formiert und größere Operationen im Osten und Süden des Landes geführt, teilte das britische Verteidigungsministerium in London am Sonntag (25.06.23) mit.

Florian Kellermann, Sabine Adler, Peter Sawicki, dpa, AFP, tei