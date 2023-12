Studie der Bertelsmann-Stiftung

Antisemitische Übergriffe nehmen in Europa zu. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Eduardo Munoz Alvarez)

Die Befragung wurde im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung vom Bonner Infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft im Juni und Juli durchgeführt - also noch vor Beginn des Nahost-Krieges. Dabei stimmten je nach Land zwischen 31 und 51 Prozent der Befragten dem Satz zu: "Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben." In Deutschland schlossen sich 43 Prozent der Befragten dieser Aussage an. Das ist ein höherer Anteil als der Gesamtdurchschnitt von 38 Prozent in den untersuchten Ländern. Dem Satz "Juden haben zu viel Einfluss in unserem Land", stimmten in den befragten Staaten zwischen 15 Prozent und 29 Prozent zu. In Deutschland waren es 21 Prozent. In der Studie heißt es, unter muslimischen Bürgern seien antisemitische Ansichten besonders verbreitet.

Für die Untersuchung waren knapp 11.000 Menschen in Deutschland und sechs weiteren Staaten befragt worden, darunter in Frankreich und Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.