AKW werden abgeschaltet

In Deutschland sind noch drei Atomkraftwerke am Netz: Isar 2 in Bayern , betrieben von der Eon-Tochter Preussen-Elektra, Emsland in Niedersachsen, betrieben von RWE, und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg, betrieben von EnBW. Sie werden spätestens am 15. April 2023 abgeschaltet, so schreibt es das Atomgesetz vor. Die drei Atomkraftwerke sind seit 1988 im Betrieb und haben eine Bruttoleistung von jeweils rund 1.400 Megawatt.