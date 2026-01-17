Rechtsstreit

Elon Musk (IMAGO / ZUMA Wire / Beata Zawrzel)

Diesen Betrag hätten Experten errechnet, teilten Musks Anwälte mit. Der Milliardär ist Mitbegründer von Open AI, schied aber später aus dem Unternehmen aus. Er behauptet in seiner Klage, unrechtmäßig um seine damaligen Investitionen gebracht worden zu sein. In den Berechnungen heißt es, dass Musk in der Anfangszeit des Unternehmens 38 Millionen Dollar zu dessen Finanzierung sowie seine Kontakte und Fähigkeiten eingebracht habe. Dafür stehe ihm ein Anteil am heutigen Wert des Unternehmens zu. Open AI weist die Forderung zurück.

Vom wichtigsten Open AI-Partner und Investor Microsoft verlangt Musk laut dem Gerichtspapier zwischen 13 Milliarden und rund 26 Milliarden Dollar. Open AI ist vor allem durch seine KI-Anwendung "ChatGPT" weltweit erfolgreich.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.