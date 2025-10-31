Konjunkturschwäche

Der Präsident Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger (picture alliance/dpa)

Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", der Staat müsse die Mütterrente mit Steuergeld bezahlen, und dieses Geld fehle dann für Investitionen. Zudem wäre eine Anhebung ein falsches Signal an die junge Generation. Er hoffe, dass der CSU-Vorsitzende Söder das von seiner Partei in der Koalition durchgesetzte Projekt aussetze, fügte Dulger hinzu.

Bei der Ausweitung der Mütterrente geht es um Kinder, die vor 1992 geboren wurden. Bei der Rentenberechnung sollen Erziehungszeiten von drei Jahren künftig auch für diese Gruppe angerechnet werden. Dies führt dann zu entsprechend höheren Renten.

