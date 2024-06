Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte dem Deutschlandfunk, die Infrastruktur des Staats sei nicht mehr funktionsfähig - das betreffe auch den Bereich der Kinderbetreuung . In den Betrieben führe das zu Anpassungsproblemen und in der gesamten Volkswirtschaft dann zu Wohlstandsverlusten. Man sehe in vielen Bereichen einen Anstieg unfreiwilliger Teilzeit - insbesondere bei Frauen. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und Finanzstaatssekretär führte aus, die Politik habe sich auf einen Rechtsanspruch konzentriert, aber nicht die organisatorischen und materiellen Voraussetzungen geschaffen. Bremens Bildungssenatorin Aulepp, SPD, forderte ein Sondervermögen Bildung. Das wäre ein wichtiger Schritt.