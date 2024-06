Ganztagsbetreuung

Wie der Fachkräftemangel den Anspruch auf einen Betreuungsplatz untergräbt

Ab 2026 soll es in Grundschulen einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung geben. Den gibt es bereits für Kitas und Krippen. Allerdings fehlt es an Fachkräften. Das könnte auch an Grundschulen bald zum Problem werden.