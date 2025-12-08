Soziale Sicherung

Linken-Fraktionsvize Gohlke sagte, wer körperlich hart arbeitenden Menschen einen früheren Ruhestand ermöglichen wolle, renne bei der Linken offene Türen ein. Das dürfe aber nicht gegen diejenigen ausgespielt werden, die sich für ein Studium entschieden hätten. Akademiker pauschal länger arbeiten zu lassen sei in Zeiten des Fachkräftemangels außerdem ein fatales Signal. Gohlke sprach von einem vergifteten Angebot.
Vorschlag von Klingbeil-Berater
Der Ökonom Südekum, der auch Berater von Finanzminister Klingbeil ist, hatte sich dafür ausgesprochen, den Beginn der Rente künftig mit der Zahl der Beitragsjahre und nicht mehr mit dem Alter zu verknüpfen. Bundesarbeitsministerin Bas von der SPD erklärte, sie könne der Idee viel abgewinnen. CDU-Generalsekretär Linnemann sprach heute von einem diskussionswürdigen Vorstoß, der in der Rentenkommission besprochen werden sollte.
Die Bundesregierung will die Kommission vor Weihnachten einsetzen. Sie soll bis Mitte kommenden Jahres Vorschläge für eine groß angelegte Rentenreform machen.
