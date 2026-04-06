Spritpreise

Reiches Vorschlag helfe Menschen mit kleinem Einkommen kaum. Wer wenig verdiene, zahle auch weniger Steuern und profitiere daher weniger von steuerlichen Instrumenten, betonte Radtke. Wenn die Bundesregierung Menschen wirklich entlasten wolle, seien Maßnahmen nötig, die sofort und unabhängig vom Einkommen bei ihnen ankämen. Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels ergänzte, die Hälfte der Bevölkerung habe keine Ersparnisse und lebe von Monat zu Monat.
Radtke und auch Politiker aus der SPD und von den Grünen hatten sich zuletzt für eine Streichung der Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel ausgesprochen.
Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.