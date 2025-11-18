Rentendebatte

Bärbel Bas, Bundesarbeitsministerin für Arbeit und Soziales (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Sie betonte, das Rentenpaket sei in den Koalitionsverhandlungen beschlossen worden. Alles sei fest vereinbart. Insofern verstehe sie den Konflikt in der Sache nicht.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel, zeigte sich im ARD-Fernsehen zuversichtlich, dass es im parlamentarischen Verfahren noch zu Änderungen kommen wird. Aus der SPD-Fraktion habe er Signale erhalten, dass es dort Verständnis für die vorgebrachten Bedenken gebe, sagte Winkel. Außerdem habe ihm der Berater von Bundesfinanzminister Klingbeil, der Ökonom Jens Südekum, bestätigt, dass man die Rente in den 30er Jahren "so nicht mehr finanzieren" könne.

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen das vorliegende Rentenpaket Anfang Dezember im Bundestag zur Abstimmung stellen. Ohne die 18 jungen Abgeordneten aus der Unionsfraktion fehlt ihnen jedoch eine Mehrheit. Die sogenannte Junge Gruppe kritisiert die Pläne für die Höhe des Rentenniveaus nach 2031 als zu teuer und nicht generationengerecht. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hat Änderungen an dem Rentenpaket abgelehnt. Auch Bundeskanzler Merz wirbt um Zustimmung.

