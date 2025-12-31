Bürgergeldreform

Totalverweigerer spielen beim Jobcenter Schwarzenbek eine untergeordnete Rolle (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Konkret geht es um die verschärften Sanktionen gegen sogenannte Totalverweigerer. Dazu sagte Steinheimer im Deutschlandfunk, in der Realität vor Ort spiele das Thema eine untergeordnete Rolle. Es sei höchst selten, dass Menschen offensiv eine angebotene Arbeit ablehnten. In seinem Jobcenter habe das von insgesamt 8.200 betreuten Menschen nur eine niedrige zweistellige Zahl getan, betonte Steinheimer.

Anders ist es aus Sicht von Steinheimer, wenn Arbeitslose von der Arbeitsagentur sanktioniert werden sollen, weil sie mehrfach Termine versäumen. Dies würde mit dem vorliegenden Gesetzentwurf leichter, sagte Steinheimer, der auch SPD-Mitglied ist. Das sei aber nicht das Thema, das Jobcenter massiv beschäftige.

Für die größere Gruppe der Langzeitarbeitslosen kann Steinheimer im Gesetzentwurf keine wesentlichen Änderungen erkennen. Sie sollen zwar künftig vorrangig vermittelt werden. Letztlich brauche man aber genügend Mittel, um die Menschen qualifizieren zu können.

Das Jobcenter Schwarzenbek liegt im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein.

