COP29 in Baku

Argentinien zieht sich von der UNO-Klimakonferenz in Aserbaidschan zurück. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Jakub Porzycki)

Das betreffe insgesamt mehr als 80 argentinische Repräsentanten. Die Konferenz in Baku endet planmäßig am 22. November. Die Delegierten reisen also knapp zwei Wochen früher ab. Umweltschutzverbände kritisierten den Abzug.

Milei telefonierte mit Trump

Gestern hatte der argentinische Präsident Milei mit dem designierten US-Präsidenten Trump telefoniert. Beide vertreten einen skeptischen Kurs gegenüber dem menschengemachten Klimawandel, der wissenschaftlich jedoch nachgewiesen ist. Trump bereitet Medienberichten zufolge bereits den erneuten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 vor.

