Bundeskanzler Merz beim Gipfel-Treffen im finnischen Rovaniemi (picture alliance / Jouni Porsanger / Lehtikuva via AP / Jouni Porsanger)

Der Kanzler hält sich zu einem Gipfel-Treffen im finnischen Rovaniemi auf, in der Nähe des Polarkreises. Er sagte, im hohen Norden Europas könne man sehen, wie gefährdet der Frieden in Europa sei. Er könne nur an alle appellieren, diese Gefährdung ernst zu nehmen.

Finnland hat eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Wegen der Bedrohung aus dem Osten trat das Land vor drei Jahren der NATO bei.

Auf dem Gipfel geht es außerdem um neue Schifffahrtsrouten, die durch den klimabedingten Rückgang des arktischen Meereises entstehen sowie um unerschlossene Rohstoffvorkommen.

Mehrere Staats- und Regierungschefs äußerten sich auch zur innenpolitischen Lage in Deutschland, Merz selbst allerdings nicht. Finnlands Ministerpräsident Orpo und Litauens Präsident Nauseda stärkten dem Bundeskanzler angesichts der Diskussionen um seine Person den Rücken.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.