Archivbild eines früheren israelischen Luftangriffs auf die syrische Hauptstadt Damaskus. (www.imago-images.de)

Das teilten die Streitkräfte per Twitter mit, ohne Details zu nennen. In der Regel gelten die Angriffe Stellungen der syrischen Armee oder irantreuer Milizen wie der Hisbollah. Die Armee erklärte lediglich, der Beschuss sei eine Reaktion auf die jüngsten Raketenangriffe aus Syrien. In der Nacht waren zwei Raketen in Israel eingeschlagen; eine dritte konnte abgefangen werden. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts mitgeteilt. Bereits gestern Abend waren ebenfalls aus Syrien drei Raketen auf den von Israel besetzten Teil der Golanhöhen abgefeuert worden.

In mehreren israelischen Städten beteiligten sich am Abend ungeachtet der verschärften Sicherheitslage wieder Zehntausende an Kundgebungen gegen die Regierungspläne für den Justizbereich. Manche der Demonstranten zündeten Kerzen im Gedenken an die drei Menschen an, die am Freitag bei Anschlägen in Tel Aviv und im Westjordanland getötet wurden. Es waren die 14. Samstags-Kundgebungen in Folge.

