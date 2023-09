Ukrainische Truppen in der Region bachmut (Atchivbild) (Roman Chop/AP/dpa)

Die Stellungen sind nach ukrainischer Darstellung von strategischer Bedeutung. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, attackierten die russischen Streitkräfte Depots in der Ukraine mit Präzisionswaffen und Drohnen. Dort seien Marschflugkörper und mit Uran angereicherte Munition gelagert worden, hieß es. Die ukrainische Seite berichtete von zwei Toten und sieben Verletzten bei russischen Angriffen in der Region Cherson. Die Luftverteidigung konnte demnach zahlreiche Marschflugkörper und Drohnen abwehren.

